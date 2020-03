Desenha falsa tatuagem na cara e assalta turista em Lisboa

Um homem, de 44 anos, saído da cadeia em setembro de 2019 após cumprir 10 anos por roubos com facas, foi preso pela PSP de Lisboa por ter forjado uma tatuagem na cara para assaltar uma turista.O crime ocorreu na sexta-feira, no Intendente. A vítima teve uma faca encostada ao pescoço e ficou sem o telemóvel. Agentes à civil precisaram de apenas 15 minutos para encontrar o assaltante.Apesar de já ter apagado a falsa tatuagem, que tinha desenhado com uma caneta, e de ter mudado de roupa, o ladrão foi reconhecido pela PSP. Ainda tinha na sua posse o telemóvel roubado e 43 doses de droga. O bem desviado foi devolvido à vítima e a arma do crime apreendida. O ladrão, dependente de drogas, recolheu em prisão preventiva.