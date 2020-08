Desentende-se com os pais e decide atear fogo à casa em Barcelos

Um jovem de 25 anos foi detido esta quinta-feira pela Polícia Judiciária por ter ateado um incêndio em duas divisões da casa dos pais a 9 de agosto em Barcelos.



Na motivação do crime estará o facto de se ter desentendido com os progenitores com quem residia.





Segundo o comunicado da PJ, o comportamente "criou perigo para a sua própria vida, para a vida de terceiros, e colocou em risco bens patrimoniais de elevado valor".A polícia efetuou ainda diligências na casa do indivíduo e apreendeu estupefacientes que o "arguido plantou e se determinou ser canábis".

O jovem foi detido, fora de flagrante delito, e será presente às autoridades judiciárias competentes, para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.