Desentendimento entre bombeiros e autarquia quanto ao custo do quartel de Oeiras

Na inauguração, o presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, adiantou que o novo quartel dos bombeiros de Oeiras foi um investimento de 7 milhões de euros. A associação humanitária veio depois dizer que o valor era inferior: "O quartel custou 6 milhões e 40 mil euros" e, embora a câmara tenha ajudado "à construção deste sonho", as instalações propriedade dos voluntários passam para a autarquia.Isaltino mostrou agora as contas: "Valor global do investimento foi de 7 965 219,11 euros + IVA." E detalha o investimento municipal: "Terreno - 1 744 665,00 €; projeto - 252 363,36 €; empreitada - 5 968 190,75 euros", mais IVA.