Desfeita rede de tráfico de droga nos Açores

A PJ dos Açores anunciou ter desmantelado, com o apoio da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico, uma rede que durante mais de dois anos abasteceu de pólen de haxixe a cidade de Ponta Delgada.As duas últimas detenções ocorreram na zona de Lisboa. São dois desempregados, de 46 e 24 anos, o mais velho com antecedentes, que forneciam a droga levada para os Açores.Tinham um carro, droga e dinheiro. Estavam esta sexta-feira a ser interrogados. Uma desempregada de 34 anos, detida com seis quilos de pólen de haxixe e 120 gramas de cocaína, e um homem de 23, que transacionavam a droga em Ponta Delgada, já estavam na cadeia.