Desfibrilhador na via pública 'salva' jovem de 21 anos durante férias em Albufeira

Um jovem de 21 anos natural de Odivelas e a passar férias em Albufeira sofreu uma paragem cardiorrespiratória no passado sábado. Os civis presentes na piscina particular onde ocorreu o incidente usaram um desfibrilhador instalado na via pública para salvar o rapaz.

A Câmara Municipal de Albufeira destaca "esta foi a primeira vez que um equipamento DAE [Desfibrilhadores Automáticos Externos] foi usado com sucesso por civis numa situação concreta, assegurando assim a vida do turista".

Recorde-se que o município possui 23 desfibrilhadores na rua e mais nove móveis em "viaturas dos Bombeiros, Proteção Civil, Polícia Municipal e GNR", recorda a Câmara que explica ainda que os equipamentos foram instalados em 2018.

Os desfibrilhadores encontram-se em cabines sinalizadas e preparadas em locais com grande afluência de pessoas ou junto a estruturas municipais, como a Câmara.