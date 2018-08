Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desfibrilhador salva idoso em praia de Cascais

Homem foi resgatado por nadadores-salvadores e bombeiros de Carcavelos.

Por João Tavares | 08:33

O homem, de 55 anos, tinha estado a fazer exercício com o filho na praia de Carcavelos, Cascais, e decidiu prolongar a atividade física com uma corrida à beira-mar.



Até que se sentiu mal e caiu para dentro de água. Foi retirado inconsciente pelos nadadores–salvadores e por bombeiros de Carcavelos que estavam num bote.



Um desfibrilhador acabou por salvar-lhe a vida. Tratava-se de mais um dia de praia para a família – casal e filho – oriunda da zona da Amadora.



Chegaram à praia de Carcavelos na manhã deste domingo e pai e filho decidiram fazer exercício. Poucos minutos após as 10h00, soou o alerta. Alguém viu uma pessoa inanimada na zona da rebentação.



Bombeiros de Carcavelos que patrulhavam a praia numa pequena embarcação e os nadadores-salvadores de serviço acabaram por retirar o homem da água e rapidamente iniciaram as manobras de reanimação.



A praia está dotada de um desfibrilhador e o equipamento acabou por ser usado pelos elementos das equipas de socorro. A vítima não reagiu às duas primeiras descargas elétricas, mas a terceira salvou-lhe a vida.



"Foi um excelente trabalho de equipa entre os bombeiros e os nadadores-salvadores. Agimos de forma rápida e depois o desfibrilhador acabou por salvar este homem", contou ao CM Ricardo Pastor, adjunto de Comando dos Bombeiros de Carcavelos.



A mulher da vítima também foi assistida devido a uma crise de ansiedade e o homem levado para o Hospital de Santa Maria.