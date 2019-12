Desfibrilhadores instalados nas ruas de Portimão

Seis desfibrilhadores de uso comunitário foram instalados em locais estratégicos nas três freguesias do concelho de Portimão. Os equipamentos de Desfibrilhação Automática Externa (DAE) serão essenciais para salvar vidas em vítimas de paragem cardiorrespiratória.Os aparelhos de socorro foram instalados na Praia da Rocha, zonas ribeirinhas de Alvor e Portimão, Alameda da República, Praça 1.º Maio e Mexilhoeira Grande. Segundo explicou aoRichard Marques, comandante dos Bombeiros de Portimão e da Proteção Civil, os equipamentos "estão em teste" e podem começar a funcionar "no início do próximo ano".Quatro outros desfibrilhadores vão ser entregues aos piquetes da PSP, GNR e Polícia Marítima. Também onze edifícios municipais vão ter um equipamento pronto a ser usado.A instalação dos aparelhos integra um programa do Serviço Municipal de Proteção Civil, que já levou à formação de 250 operacionais das forças de segurança e técnicos da autarquia nas áreas do desporto e cultura.A formação de DAE pode ser feita por voluntários que vivam nas áreas onde foram instalados os aparelhos. A inscrição pode ser feita através dos Bombeiros de Portimão.