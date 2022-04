Um desfile militar em terra, mar e ar, com 16 aeronaves, seis navios e 60 embarcações, vai realizar-se este domingo, a partir das 10h45, em frente ao jardim da Torre de Belém para comemorar o centenário da primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul, realizada por Gago Coutinho e Sacadura Cabral.A cerimónia, organizada pela Força Aérea e Marinha, será presidida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e contará, entre outras, com as principais chefias militares.