Desinfestação em alojamento local na Baixa de Lisboa faz três feridos

Uma ação de desinfestação num ‘Alojamento Local’ na rua do Regedor, na Baixa de Lisboa, deixou três pessoas feridas e a precisar de assistência hospitalar. O caso ocorreu esta quinta-feira de manhã, quando uma empresa contratada para o efeito iniciou a aplicação de um pó inseticida no apartamento.No entanto, de acordo com fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros, devido à elevada concentração do produto – tóxico e irritante – os ocupantes do edifício começaram a sentir dificuldades respiratórias e o prédio teve de ser evacuado.O alerta foi dado pelas 9h00 desta quinta feira e mobilizou 27 operacionais dos bombeiros, apoiados por nove viaturas.À chegada dos operacionais, duas das vítimas já tinham ido para o hospital, a outra foi levada a seguir pelas equipas de socorro.A operação só ficou concluída cinco horas depois devido à delicadeza da operação, que obrigou a montar tendas de campanha para proteção dos operacionais.