Um deslizamento de terra numa extensão de vários metros obrigou ao corte ao trânsito da rua Maria Adelaide Freitas Gonçalves junto à Alameda das Antas, no Porto, durante quinze dias. Obras de construção de um edifício estão na origem do fenómeno.



A Proteção Civil Municipal do Porto esteve no local a avaliar a situação, uma vez que existe o risco de que volta a acontecer.



Os destroços provocados pelo deslizamento de terra estão a ser removidos.



O alerta foi dado esta quarta-feira de manhã.