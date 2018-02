Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deslizamento de terras condiciona circulação na Estrada da Beira, em Coimbra

Máquinas chamadas a retirar terra que invadiu a EN 17 em São Frutuoso.

15:45

Um deslizamento de terras para a Estrada Nacional 17, conhecida como Estrada da Beira, levou esta quarta-feira a condicionar a circulação no troço que liga Coimbra à Lousã.



As máquinas foram chamadas a intervir junto à localidade de São Frutuoso, no concelho de Coimbra.



A circulação não chegou a ser interrompida, mas tem estado condicionada desde o final da manhã desta quarta-feira.