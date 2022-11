Deslizamento de terras corta estrada nacional 110 em Penacova

A estrada nacional 110 (EN110) está cortada desde o início da tarde, desta quinta-feira, ao quilómetro 0,4, em Azenha do Rio, e ao quilómetro 4,5, em Lorvão, no concelho de Penacova, informou a Infraestruturas de Portugal (IP).

"A Infraestruturas de Portugal informa que devido à ocorrência de deslizamentos de terras ao início da tarde, provocados pelas condições climatéricas adversas que se têm vindo a sentir, a EN110 no concelho de Penacova encontra-se encerrada ao trânsito ao quilómetro 0,4, em Azenha do Rio, e ao quilómetro 4,5, em Lorvão", revelou a IP, em comunicado enviado à agência Lusa.

De acordo com a empresa, "os técnicos da IP encontram-se no local a proceder aos trabalhos necessários, tendo em vista a reposição das condições de circulação rodoviária com a maior brevidade possível".

A IP explicou ainda que atualizará "estas informações sempre que se justifique".

"Agradecemos a melhor compreensão para os eventuais transtornos que esta situações possa causar", rematou a empresa pública.