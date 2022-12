O trânsito na EN 122 em Alcoutim está condicionado devido a um deslizamento de terras.A gnr está a controlar o trânsito que está a fluir de forma alternada apenas por uma faixa de rodagem. Durante a noite a estrada esteve mesmo cortada e o trânsito foi desviado por Giões e Mértola.Os Bombeiros de Alcoutim e as Infraestruras de Portugal estão a proceder à remoção das pedras e terra do local para restabelecer a circulação do trânsito.