Deslizamento de terras faz descarrilar comboio

Trinta pessoas foram retiradas da Linha do Douro e transportadas para Peso da Régua noutra composição.

Por Ágata Rodrigues | 08:59

O comboio partiu de Pocinho, Vila Nova de Foz Coa, às 07h17 e deveria ter chegado a Peso da Régua pelas 08h40 desta terça-feira, mas, vinte minutos antes, chocou com pedras de grande porte que caíram sobre a via-férrea da Linha do Douro, perto do apeadeiro de Ferrão, em Sabrosa, Vila Real.



Os 30 passageiros que seguiam na automotora não ficaram feridos, mas tiveram de ser resgatados por outro comboio, uma vez que o descarrilamento ocorreu numa zona de difícil acesso. A circulação no troço Peso da Régua-Pinhão foi suspensa e a CP assegura o transbordo rodoviário.



"A zona era de difícil acesso, mas conseguimos retirar as pessoas sem problema. Agora decorrem trabalhos para perceber os danos materiais causados, mas, segundo os técnicos no local, não se registaram danos na infraestrutura ferroviária", explicou fonte da Infraestruturas de Portugal, que faz a gestão da linha.



Durante toda a noite decorreram trabalhos para colocar a composição nos carris e restabelecer a circulação ferroviária em segurança. Por dia, são efetuadas 10 viagens naquele troço, cinco em cada sentido.



Na origem do acidente esteve um deslizamento de terras provocado pelo mau tempo que se tem feito sentir nas últimas semanas naquela zona, garante fonte da Infraestruturas de Portugal. Os moradores adiantam que as terras têm vindo a ceder devido à chuva intensa que se registou nos últimos dias.



O descarrilamento teve lugar num troço da Linha do Douro que não está modernizado e que nem sequer faz parte do projeto de modernização que está previsto no âmbito do plano de Investimentos Ferrovia 2020.



O acidente desencadeou, de imediato, reações políticas com os deputados do PSD a solicitarem uma reunião urgente com o presidente da Infraestruturas de Portugal para esclarecimentos sobre a segurança na Linha do Douro e sobre o que está previsto para evitar situações idênticas.



Pedem ainda um levantamento exaustivo dos riscos e dos problemas na via.