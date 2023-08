Desmantelada estufa de canábis em Portalegre

Uma estufa de canábis foi desmantelada esta quinta-feira no concelho de Arronche, Portalegre.Segundo um comunicado da Guarda Nacional Republicana (GNR), "os militares da Guarda deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária que culminou no desmantelamento de uma estufa para cultivo de estupefacientes".Durante as diligências foi possível apreender dez plantas de canábis, uma estufa portátil, diversos substratos e produtos químicos para o cultivo de canábis e diversas embalagens.A operação contou com o reforço da Unidade de Intervenção, do Destacamento de Intervenção (DI), do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), do Destacamento Territorial de Elvas e do Posto Territorial de Arronches.