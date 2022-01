Desmantelada rede de tráfico de droga no Cartaxo e em Salvaterra de Magos

Foi desmantelada uma rede de tráfico de droga no Cartaxo e emSalvaterra de Magos. A operação, designada pela GNR como "Areia Branca", culminou na detenção de seis suspeitos, quatro homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 22 e os 57 anos.O grupo traficava vários tipos de estupefacientes e, segundo um comunicado da GNR, os arguidos utilizavam a receita das vendas de droga para a sua subsistência, praticando o crime como um ofício. Os criminosos provocavam receio na população local nos concelhos do Cartaxo, Salvaterra de Magos, Coruche, Santarém e Alpiarça.A investigação, que decorria há três anos, resultou em quatros mandatos de detenção e 12 mandados de buscas, dos quais cinco eram domiciliários, cinco em veículos e duas em anexos. Foram apreendidas nesta operação 1628 doses de cocaína; 28 doses de heroína; 57 doses de canábis e sete doses de crack, assim como 16029,32 euros em numerário, 705 munições de diversos calibres, 15 telemóveis, um computador portátil, cinco veículos, três pistolas de calibre.22, duas caçadeiras de calibre 12, uma pistola de calibre 9 mm; um revólver de calibre.38, entre outros objetos.Além dos seis suspeitos detidos, os militares da Guarda prenderam em flagrante mais três indivíduos por tráfico de droga que se encontravam ligados à investigação. Os últimos três detidos já foram interrogados e presentes a tribunal, onde foi decretada a medida de coação de prisão preventiva aos três homens apanhados em flagrante.