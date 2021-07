Desmantelada rede de tráfico de droga que operava em Mirandela e Viseu

A GNR desmantelou uma rede de tráfico de droga que atuava nos concelhos de Mirandela, distrito de Bragança, e Viseu e foram detidas três pessoas na operação, informou hoje aquela força militar.

Em comunicado, a GNR refere que o Comando Territorial de Bragança, através do Núcleo de Investigação Criminal de Mirandela, deteve na sexta-feira e no sábado três homens com idades compreendidas entre os 39 e os 68 anos, por tráfico de droga no concelho de Mirandela.

A GNR adianta que no âmbito da investigação por tráfico de droga, que decorria desde o final de 2019, foi desmantelada uma rede organizada de distribuição de cocaína e haxixe nos concelhos de Mirandela e Viseu.