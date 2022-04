Desmantelada rede de tráfico de droga que operava em Portugal e no Brasil

Uma operação conjunta da PJ e da Polícia Federal brasileira desmantelou uma rede de tráfico de droga que operava em Portugal e no Brasil, avança o governo brasileiro através de comunicado.A Polícia Federal do Brasil está a levar a cabo 43 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão preventiva nos estados da Bahia, São Paulo, Mato Grosso, Rondônia e Pernambuco. Já a polícia portuguesa vai cumprir três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva nas cidades do Porto e Braga.As investigações foram iniciadas em fevereiro de 2021.Em atualização