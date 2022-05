Desmantelada rede internacional que se dedicava a burlas em vários países desde 2019. Há 16 detidos em Portugal

A Polícia Judiciária em conjunto com as autoridades espanholas, britânicas e americanas, coordenadas pela EUROPOL, participou numa operação com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa que se dedicava à prática de burlas qualificadas, designadas por "cartas da Nigéria".Em Portugal foram realizadas 26 buscas, domiciliárias e não domiciliárias, tendo sido detidas 16 pessoas estrangeiras com idades entre os 26 e os 53 anos, por crimes de associação criminosa, burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento.Segundo comunicado, das buscas resultou a apreensão de milhares de cartas, etiquetas, impressoras e diversos equipamentos informáticos.Esta atividade criminosa era desenvolvida desde 2019, tendo lesado cidadãos em países como os Estados Unidos da América, Suíça, França, Noruega, México, Alemanha e Polónia, em valores que ascenderam a milhões de euros.

Os detidos foram presentes às autoridades judiciárias competentes, tendo a catorze deles sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.