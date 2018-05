Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desmantelada rede que traficava droga da Holanda para a Península Ibérica

Foram detidos três portugueses e outros três espanhóis.

13:27

As autoridades ibéricas desmantelaram uma rede alegadamente responsável pelo tráfico de droga da Holanda para a Galiza, em Espanha, e para o Norte de Portugal, indicou esta segunda-feira a Polícia Judiciária portuguesa.



Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) de Braga, uma das envolvidas na operação, explica que foram detidos três portugueses, e outros três espanhóis.



A PJ detalha que apreendeu ao grupo sete quilos de heroína, 21 quilos de produto de corte "e ainda artigos relacionados com o tráfico da referida substância estupefaciente".



Segundo as autoridades, a apreensão da droga e as detenções ocorreram na Galiza, tendo sido realizadas, imediatamente a seguir, buscas em território nacional, no Minho e Douro Litoral, onde residem outros suspeitos portugueses relacionados com a mesma organização.



Além da PJ de Braga, a operação envolveu a Polícia Nacional de Espanha, Guarda Civil e Autoridade Tributária daquele país.