Desmantelada rede que vendia tabaco no Porto, Lisboa e Setúbal

A GNR desmantelou na quinta-feira uma rede de distribuição e venda de produtos de tabaco que atuava no Porto, Lisboa e Setúbal deteve um homem e apreendeu material no valor de 45 mil euros, foi esta quinta-feira divulgado.Em comunicado, a Unidade de Ação Fiscal da GNR adianta que, na Operação Absender, foi detido um homem de 55 anos e constituídos 10 arguidos, tendo sido apreendidos de 185 quilos de folha de tabaco e de tabaco de corte fino, (que daria para a manufatura de 185 mil cigarros), de 2.120 cigarros manufaturados e ainda de 12 máquinas de corte e embalamento.Foram efetuadas 14 buscas domiciliárias e a quatro garagens numa investigação dirigida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto, que visou o combate à comercialização, distribuição e venda ao público de folha de tabaco, tabaco de corte fino e cigarros produzidos e comercializados à margem dos normativos legais e sem o pagamento de impostos.No âmbito da operação, que contou com o apoio da Europol e das autoridades alemãs, foram realizadas duas buscas a um armazém e a um estabelecimento comercial na Alemanha, a um operador suspeito de efetuar remessas de grandes quantidades de produtos de tabaco para Portugal.