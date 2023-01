Desmantelado gang de assaltantes de casas no Algarve

Um gang de assaltantes de casa foi desmantelado numa operação conjunta da psp e da gnr de faro.Foram detidos 3 homens, de 27, 38 e 42 anos. Investigação começou há um ano pela psp de Tavira. O trio foi apanhado depois de um assalto à uma casa em Quarteira.Segundo oapurou, o grupo organizado actuava no Sotavento, nas zonas limítrofes dos núcleos urbanos ao fim do dia, quando os moradores estavam fora de casa.Foram feitas 4 buscas e apreendido dinheiro , ouro, jóias e muitos relógios.Vão ser presentes a um juiz do Tribunal de Faro para aplicação das medidas de coação.