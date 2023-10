Desmantelado grupo que introduzia na Europa droga dissimulada em peças de sucata. Há sete detidos

A Polícia Judiciária em conjunto com a Policia Nacional espanhola e a Agência Tributária desse país, que contou também com a colaboração da Autoridade Tributária de Portugal, desmantelou uma rede de tráfico de droga que introduzia grandes quantidades de cocaína na Europa, no âmbito da 'Operação Piri-Piri'. Sete pessoas de nacionalidade espanhola e colombiana foram detidas por tráfico de droga, branqueamento de capitais e de pertença a associação criminosa.



O grupo criminoso, com sede em Espanha, importava o produto de forma 'dissimulada' em peças de sucata transportadas em contentores desde a América Latina, "socorrendo-se, para o efeito, de diversas empresas legalmente constituídas."





Segundo o comunicado das autoridades, foram apreendidos cerca de 210 kg de cocaína no mês passado.

"No decurso das investigações levadas a cabo quer em Portugal quer em Espanha, foi possível identificar um conjunto de quatro contentores de sucata provenientes do Panamá, destinados a uma empresa espanhola e com entrada no continente europeu através de um porto nacional, relativamente aos quais existiam suspeitas de transportarem, dissimulada na mercadoria declarada (sucata de maquinaria industrial), uma grande quantidade de droga", diz o comunicado.