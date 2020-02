Desordem em bairro de Lisboa causa estragos em esplanadas e montras

Uma desordem na rua Marechal Saldanha, a caminho do Miradouro de Santa Catarina, na Bica, provocou ao final da tarde deste sábado estragos em esplanadas e montras de estabelecimentos comerciais, denunciaram ao CM comerciantes da zona e confirmou fonte oficial da PSP.

De acordo com os comerciantes, em causa estarão desentendimentos com traficantes de droga, que "ocupam a zona, aterrorizam as pessoas e assaltam turistas".

A PSP refere que quando chegou ao local já não foi possível "identificar os participantes na desordem".



A Polícia tem anunciado com frequência a detenção de traficantes que operam naquela zona.



Os comerciantes queixam-se que "depois eles são todos libertados".