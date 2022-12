Despacho do Supremo Tribunal reabre caso do Meco

Um despacho do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) aceitou o recurso extraordinário das famílias das seis vítimas da tragédia do Meco, ocorrida em 2013.Depois de o Tribunal de Setúbal e da Relação de Évora terem absolvido a Universidade Lusófona e o ex-‘dux’, João Gouveia, do pagamento de 1,3 milhões de euros pedidos numa ação cível, o STJ veio agora atribuir pertinência às questões do recurso do advogado Vítor Parente Ribeiro (que defende as famílias das vítimas)."O que o Supremo diz é que a matéria jurídica precisa de ser mais ponderada, e decidir se deve ou não ser dada razão aos pais no processo", explicou Vítor Parente Ribeiro ao. Se o acórdão do STJ (que ainda não tem data prevista de divulgação, e é irrecorrível) for em sentido contrário à decisão de absolvição de João Gouveia e da Universidade Lusófona, os dois réus terão mesmo de pagar as indemnizações requeridas. Recorde-se que a tragédia do Meco ocorreu na noite de 13 de dezembro de 2013, durante um fim de semana dedicado a praxes.As seis vítimas morreram arrastadas pelas ondas da praia do Meco, e apenas João Gouveia, o ‘dux’, se salvou.