Despe-se e tenta agredir polícias

Homem, de 43 anos, passou noite na esquadra após ataque insólito.

Por Ana Silva Monteiro | 01:30

Um homem, de 43 anos, foi detido pela PSP , na noite da passada segunda-feira, depois de, completamente em fúria, ter-se despido em frente aos agentes e os ter tentado agredir, em casa, na avenida Vasco da Gama, no Porto.



Tudo começou quando a polícia foi chamada, por vizinhos, àquela habitação, devido ao barulho e alegados desacatos, já passava das 23h30. No interior, encontrava-se o homem com a mulher e uma irmã, as duas com cerca de 40 anos, e com as quais tinha estado a discutir.



À chegada ao local, os agentes do efetivo da Esquadra da Foz, da 2ª Divisão da PSP do Porto, não foram bem recebidos. O agressor, aparentemente alcoolizado , avançou para os polícias, começando a proferir insultos e ameaças.



De forma inesperada, mas também como provocação, decidiu baixar as calças e não só, tentando, seminu, agredir os agentes. "Foi necessário o recurso à força muscular estritamente necessária para cessar com tal comportamento e dar cumprimento às medidas de polícia", referiu a PSP, em comunicado.



As duas mulheres, que presenciaram toda a situação, também foram identificadas pela PSP. Uma delas apresentava marcas de ter sido agredida, mas recusou-se a apresentar queixa.



O homem, desempregado, foi detido pela PSP e passou a noite na esquadra. Foi presente, ontem à tarde, a um juiz de instrução criminal para lhe serem aplicadas as medidas de coação.



Responde por injúrias, ameaças, resistência e coação sobre os agentes policiais.