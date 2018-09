Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despedida emotiva a cinco vítimas mortais do IC8 em Pombal

Realizaram-se esta quarta-feira os funerais de cinco das seis vítimas da colisão frontal.

Por Isabel Jordão e Mário Freire | 09:10

O branco foi a cor dominante nos funerais de cinco das seis vítimas da colisão frontal no IC8, que se realizaram ontem e contaram com a participação de centenas de familiares e amigos. O funeral de Rúben Ferreira, 26 anos, foi o primeiro e realizou-se na capela do Alto dos Crespos.



Seguiram-se as cerimónias fúnebres de Rafael Mendes, 20 anos, na Igreja Matriz de Pombal, e de Hélder Gomes, 36 anos, na Igreja da Bajouca, Leiria.



O último funeral juntou Joel Ferreira, 32 anos, e Cristóvão Carreira, 24 anos, na Igreja de Carnide. Separaram-se no fim, com ‘Gasolinas’ (Joel) a seguir para o crematório de Coimbra, enquanto ‘Titó’ era carregado em ombros até ao cemitério. Para as 16h00 desta quinta-feira está marcado o funeral de Sebastião Miranda, 40 anos, na Igreja da Assembleia de Deus Ministério de Jerusalém.



Uma última cerimónia, no terceiro dia após o acidente no IC8, onde se perderam seis vidas, numa manhã de nevoeiro.