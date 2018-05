Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despedida por dar palmada em criança

Relação do Porto confirmou o despedimento de auxiliar de creche e recusou pedido de indemnização.

09:12

O Tribunal da Relação do Porto confirmou o despedimento da auxiliar de uma creche de Vila Nova de Gaia por ter dado uma palmada no rabo de uma criança de 3 anos, que sujou a roupa ao ter feito necessidades antes de chegar à sanita, em maio de 2016.



Os juízes revogaram, assim, a pena do Tribunal do Trabalho que tinha condenado a entidade empregadora a pagar à agressora uma indemnização de 21 mil €, substitutiva da reintegração.