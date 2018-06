Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despique bairrista no Altice Arena

Muito público na última noite de exibições das marchas populares. Vencedor é conhecido na noite de Santo António.

Por Rogério Chambel | 08:36

As marchas populares de Lisboa despediram-se no domingo da Altice Arena, cumprida a última das três noites de exibições.



Enquanto nos bastidores os marchantes ultimavam a sua apresentação, nas bancadas, cerca de 6000 pessoas defendiam os seus bairros.



"É um orgulho estar aqui a apoiar Marvila", diz Isabel Santos, 57 anos. "Acompanho as marchas há 35 anos, com muito orgulho e felicidade. Fui marchante e vi a minha filha ser mascote e porta-estandarte; agora é marchante", diz Fátima Dias, 54 anos, de S. Vicente, com saudades de ser marchante.



Nos bastidores, afinam-se as vozes e ensaiam-se os passos de dança. "A marcha transmite- -me juventude. É aquilo que me faz respirar! Estou muito tranquila e confiante", diz Mafalda Ferreira, 46 anos, que desfila pela Ajuda.



Terminadas as exibições no pavilhão, é agora tempo de afinar pormenores e preparar as surpresas para o grande desfile na avenida da Liberdade, na noite de Santo António, de 12 para 13, na qual se jogam os últimos trunfos para a vitória. Nessa madrugada sabe-se quem ganha.