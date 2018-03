Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despista-se contra a cadeia em Coimbra

Uma pessoa ficou com ferimentos graves e duas com ferimentos ligeiros.

08:48

Um carro despistou-se este domingo contra o muro do Estabelecimento Prisional de Coimbra, tendo provocado um ferido grave e dois ligeiros.



A vítima que inspira mais cuidados é o condutor do veículo ligeiro, que, por razões que ainda estão a ser apuradas, entrou em despiste e embateu de frente contra o muro da prisão.



Segundo fonte dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, o carro ficou bastante destruído, enquanto no muro da cadeia ficaram marcas ligeiras do embate. As vítimas foram transportadas para os Hospitais da Universidade de Coimbra.



A PSP está a investigar o acidente.