Despista-se contra rail e morre

Tiago Soares tinha 31 anos. Óbito foi declarado ainda no local, em Castelo de Paiva.

Por Isabel Jordão e José Eduardo Cação | 01:30

Uma viagem de mota acabou por ser fatal para Tiago Soares, de 31 anos. O motociclista despistou-se na EN222, entre as freguesias de Sardoura e Pedorido, no concelho de Castelo de Paiva, ao início da noite de sexta-feira.



A vítima chocou contra o rail de segurança, no qual bateu violentamente com a cabeça. Ainda foi assistida pelos bombeiros de Castelo de Paiva e pela VMER de Penafiel, mas o óbito foi declarado no local. O choque violento acabou por dividir a mota a meio. A GNR esteve no local e investiga agora as causas do acidente.



"Era um bom rapaz. Todos gostavam dele", conta um amigo da vítima. Natural de Sá, na freguesia de Sardoura, Tiago Soares era serralheiro em Pedorido. Deixa namorada e uma filha com cerca de um ano.



Já ontem, pelas 10h40, a colisão de uma moto com um carro causou a morte de um motociclista, de 61 anos. O acidente ocorreu em Pocejal, onde o óbito foi confirmado por uma equipa médica do INEM, depois de terem sido frustradas todas as tentativas de reanimação encetadas pelas equipas de socorro dos bombeiros de Pombal.