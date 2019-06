Despista-se para vala em Coimbra

Uma mulher, de 44 anos, escapou esta sexta-feira, com ferimentos ligeiros, após o carro que conduzia ter caído numa vala de água com três metros de profundidade, junto à mata do Choupal, em Coimbra.A condutora não sabia nadar, mas conseguiu sair da viatura, que ficou submersa. Ainda foi arrastada vários metros pela corrente forte, mas uma pessoa que passava na margem ajudou-a a sair da água.A mulher, residente em Pereira, Montemor-o-Velho, circulava na estrada paralela à vala de regadio, com destino a Coimbra. No Choupal, o carro saiu da estrada para a berma e caiu na água."Foi o dia de sorte dela", disse um homem, que assistiu às operações dos bombeiros sapadores para retirar o carro da vala.A viatura ficou submersa e houve necessidade da intervenção de uma equipa de mergulhadores. "A operação não foi difícil, mas muito morosa", explicou Carlos Tomás, subchefe dos sapadores de Coimbra.Na operação colaborou também um agricultor que conduzia um trator de grandes dimensões que puxou o carro.A vítima foi transportada para os Hospitais da Universidade de Coimbra.A estrada onde ocorreu o acidente é paralela à vala. Não tem proteção e tem apenas uma berma de dois metros. Já anteriormente se registaram outros acidentes naquela zona, com viaturas a caírem à água.A via, que faz a ligação ao Baixo Mondego pelos campos agrícolas, esteve totalmente cortada ao trânsito durante a operação para retirar o carro da água. A preocupação dos bombeiros sapadores era evitar a contaminação da água com óleos e combustível.