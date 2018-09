Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despistado crime após morte brutal de emigrante

José Amorim estava há poucos dias em Portugal a tratar dos papéis da reforma.

Por T.V.P. | 08:50

Não houve crime no caso do homem de 70 anos encontrado carbonizado dentro da viatura, em Pousadinhas, concluiu a investigação da PJ da Guarda.



O episódio aconteceu a 30 de agosto. José Amorim estava há poucos dias em Portugal a tratar dos papéis da reforma, depois de uma vida de trabalho passada quase toda em França.



Contudo, o emigrante estava desavindo com a família e vinha enviando mensagens de telemóvel aos filhos em jeito de despedida. Nessa manhã foi encontrado morto dentro de uma carrinha a poucos metros de casa.



As chamas alastraram ao mato adjacente e provocaram um incêndio florestal que foi combatido com um meio aéreo.