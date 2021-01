Um despiste aparatoso na Via Intermunicipal que liga Vila Nova de Famalicão a Vizela, obrigou ao corte total da estrada na zona da central elétrica, em Oliveira Santa Maria, no concelho de Vila Nova de Famalicão.



O acidente aconteceu às 09h35 e causou um ferido. Trata-se do condutor e único ocupante do veículo, que sofreu ferimentos ligeiros.

No local estão os bombeiros e a GNR de Riba de Ave, com um total de 12 elementos e seis veículos.