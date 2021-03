Um despiste provocou, ao final da tarde desta segunda-feira, dois feridos ligeiros mas um grande aparato, no final da descida do Túnel do Grilo para o Olival Basto, em Odivelas.





O alerta foi dado às 18h26 e o socorro foi prestado por 19 operacionais, apoiados por sete viaturas, dos bombeiros, INEM e PSP.