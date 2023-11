Uma mulher ficou ferida, esta manhã de domingo, no despiste do carro que conduzia, na EN202, em Vila de Andorinho, Vila Nova de Gaia.



O alerta foi dado às 10h59. Para o local foram acionados os Bombeiros Sapadores de Gaia.





A mulher foi assistida e transportada para o Hospital Eduardo Santos Silva, com ferimentos considerados leves. As causas do despiste são desconhecidas. As autoridades estão a investigar.