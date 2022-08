Despiste causa um morto em S. Martinho do Porto em Alcobaça

Um homem de 81 anos morreu na noite de segunda-feira na sequência do despiste da viatura ligeira que conduzia na localidade de S. Martinho do Porto, no concelho de Alcobaça, informaram os bombeiros esta terça-feira.

À chegada dos bombeiros "a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, tendo sido iniciadas manobras, mas sem sucesso", disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros de S. Martinho do Porto, João Bonifácio.

O acidente ocorreu às 22h04 de segunda-feira, numa rua próxima do quartel dos bombeiros, "sem causar ferimentos noutras pessoas nem danos noutros carros", explicou o comandante.

A viatura despistou-se "para um terreno baldio, ficando numa posição bastante inclinada que obrigou à sua estabilização".

No local, no distrito de Leiria, estiveram 10 operacionais apoiados por cinco viaturas dos bombeiros de S. Martinho do Porto e da GNR.