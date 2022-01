Uma mulher, com cerca de 30 anos, sofreu esta segunda-feira ferimentos graves após o carro que conduzia se ter despistado e capotado, no centro de Janas, concelho de Sintra.O acidente ocorreu pelas 09h50 e levou ao corte temporário do trânsito na artéria onde ocorreu o despiste. Os bombeiros de Colares enviaram ao local nove operacionais, apoiados por quatro viaturas.A mulher teve de ser desencarcerada pelo operacionais. Só depois foi assistida e transportada ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa.