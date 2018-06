Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste com capotamento na 2ª Circular

Carro terá embatido nas redes do Aeroporto Humberto Delgado.

22:45

Um carro despistou-se esta quarta-feira na 2ª Circular.



O veículo terá capotado e embatido nas redes do Aeroporto. Segundo o CM conseguiu apurar junto de fonte da PSP não há feridos a registar nem congestionamento do trânsito.



O alerta foi dado por volta das 22h10 e a polícia já se encontra no local.