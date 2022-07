Uma pessoa ficou ferida na sequência de um despiste na Estrada Nacional 101, em Monção, no distrito de Viana do Castelo.



A viatura onde seguiam duas pessoas ficou danificada, sendo que uma delas fugiu do local.



As autoridades descobriram que o carro estava dado como furtado.



A vítima, de 32 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para o Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.



A GNR está a investigar o caso.