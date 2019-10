Um despiste de um veículo ligeiro fez esta sexta-feira de manhã um ferido ligeiro na Avenida Cidade do Porto, na Segunda Circular, em Lisboa, no sentido Sacavém - Benfica.Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa disse aoque o alerta foi dado às 06h15.O trânsito encontra-se condicionado por estarem a decorrer os trabalhos de limpeza da via.Foram mobilizados para o local seis operacionais dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, apoiados por uma viatura, e a PSP.