Dois jovens morreram, no espaço de pouco mais de duas horas, em brutais acidentes de viação no Porto e em Alpiarça. No primeiro caso, ao final da noite de domingo, um jovem de 20 anos não resistiu aos ferimentos após uma violenta colisão entre dois carros. Já na madrugada de ontem, uma mulher, de 29, sofreu um despiste fatal contra um muro.