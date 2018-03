Despiste contra muro faz um ferido grave em Felgueiras

No carro seguia outro jovem, que não necessitou de tratamento hospitalar.

Por Mónica Ferreira | 16:44

Um jovem de 23 anos sofreu ferimentos graves na madrugada deste domingo, quando o carro em que seguia se despistou, acabando por embater violentamente num muro, em Lagares, no concelho de Felgueiras.



No carro seguia um outro jovem da mesma idade, que não necessitou de tratamento hospitalar.

O acidente aconteceu pouco depois das 5h30 da madrugada de ontem. O condutor da viatura sofreu um traumatismo cranioencefálico e lesões no tórax e foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Felgueiras - que mobilizaram para o local cinco elementos e duas viaturas - e pela VMER de Guimarães e transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.



A GNR de Felgueiras esteve no local a tomar conta da ocorrência.