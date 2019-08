Despiste de ambulância fere dois bombeiros no Cacém em Sintra

O despiste de uma ambulância feriu esta quinta-feira dois bombeiros da corporação de bombeiros do Cacém.O acidente aconteceu na rua Elias Garcia, perto do IC19. As duas vítimas sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados para o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, na Amadora.A ambulância não transportava ocupantes além da tripulação da mesma, confirmou aoo CDOS de Leiria.O alerta foi dado às 19h59 e no local estiveram 12 operacionais e cinco veículos a tomar conta da ocorrência.