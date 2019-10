Despiste de ambulância fere duas pessoas em Portimão

Duas pessoas ficaram feridas na manhã desta segunda-feira, na sequência do despiste de uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa, no Algarve.



As vítimas são o condutor e um utente, tendo ambos sofrido ferimentos ligeiros. O alerta para o despiste foi dado às 07h02, para uma estrada municipal da Penina, junto ao Alvor, Portimão.





GNR e bombeiros estiveram no local a prestar socorro às vítimas. Os feridos foram transportados ao hospital de Portimão.