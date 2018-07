Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste de automóvel ligeiro faz três feridos graves em São Brás de Alportel

Trânsito foi cortado, mas entretanto já foi reaberta uma das vias.

08:54

Quatro pessoas ficaram esta terça-feira feridas, três das quais com gravidade, na sequência de um despiste de uma viatura ligeira em São Brás de Alportel, no distrito de Faro, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



Fonte do CDOS de Faro disse à Lusa que o alerta para o acidente, que ocorreu na Estrada Nacional 270 que liga São Brás de Alportel a Tavira, foi dado às 07:47.



"O acidente causou quatro feridos, três graves e um ligeiro. As vítimas, três homens e uma mulher com idades entre os 25 e os 40 anos, foram transportadas ao Hospital de Faro", adiantou a mesma fonte.



Às 08h45 encontravam-se ainda no local do acidente 20 operacionais, com o apoio de sete veículos.