Despiste de bicicleta provoca um morto em Sines

Um homem com cerca de 60 anos morreu na noite desta quinta-feira, vítima da queda da bicicleta que conduzia, no interior do Parque de Campismo Costa do Vizir, na aldeia de Porto Covo, no concelho de Sines.

Segundo o CM apurou, a vítima circulava de bicicleta, quando caiu e bateu com a cabeça no chão, tendo morte imediata.

O óbito foi declarado no local pela equipa médica da VMER do Hospital do Litoral Alentejano.

O corpo da vítima mortal foi transportado para a morgue do Hospital do Litoral Alentejano, onde vai ser autopsiado.

Militares do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR estiveram no local e vão investigar as causas do acidente.

O alerta foi dado às 23h09, e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Sines, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano e a GNR com um total de 11 operacionais, apoiados por cinco viaturas.