Condutor sofreu ferimentos ligeiros, foi assistido no local e hospitalizado.

Por Manuel Jorge Bento | 14:13

O despiste de um camião de transporte de cereais, na manhã desta segunda-feira, deixou o condutor ferido e obrigou ao corte de trânsito no IC2, sentido Norte/Sul, em Margonça, Oliveira de Azeméis.



O condutor sofreu ferimentos ligeiros, foi assistido no local e hospitalizado.



Os trabalhos de remoção dos destroços e do material transportado ainda decorrem.