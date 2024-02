O despiste de um camião, com caixa térmica, está a condicionar o trânsito, na tarde desta quinta-feira, no Porto. Não há registo de feridos.O alerta foi dado, cerca das 15h30, para um despiste rodoviário, numa rotunda, na Rua Linha de Torres, junto ao Mercado Abastecedor do Porto.A PSP foi acionada para o local.