Um camião despistou-se na manhã desta sexta-feira na A1 no Carregado, no sentido Carregado-Lisboa, ao km 30.O acidente ocorreu por volta das 8h e não se registam feridos.A via ficou suprimida, tendo provocado constrangimentos no trânsito.Para o local foram acionados a GNR e a Brisa.Está a proceder-se à remoção do camião da via.Em atualização